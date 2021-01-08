Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis buldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğiyle ormanlık alanda yapılan aramada zehir tacirlerinin sakladığı 1 kilo 183 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ile genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Gölcük ilçesinde G.A. isimli bir şahsın, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, zehir tacirini yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun devamında ekipler tarafından bölgede ormanlık alanda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, gizlenmiş halde 1 kilo 183 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.