Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemi böyle deşifre oldu

Bulgaristan Interpol’ünden alınan, bazı şüphelilerin Kocaeli güzergahını kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yapacağı istihbaratı, Türkiye’deki uyuşturucu çetesini çökertti. Farklı tarihlerde yolcu otobüslerine zulalanan toplamda 191 kilo 750 gram eroin, polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Yargılanan 8 sanıktan 6’sı 30 yıl, biri ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (Ceza İstinabe Bürosu), Bulgaristan Interpol’ünden, Şahin D.’nin İstanbul’dan Bulgaristan’a eroin götüreceğine dair bilgi aldı. Yapılan incelemelerde Şahin D., Özer B. ve Muhammed Fatih B.’nin bir firmaya ait yolcu otobüsüyle yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kocaeli’de depolayacakları ve Kocaeli güzergahını kullanarak, İstanbul’a sevk edecekleri yönünde iki bilgiye ulaşıldı. Dosya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne devredildi.

İpi çektikçe eroin çıktı

18 Eylül 2020 tarihinde uyuşturucuyu teslim alacak kişiler İstanbul’da beklediği sırada, Kocaeli ve İstanbul narkotik polisleri tarafından operasyon düzenledi. Otobüste ise dedektör köpeği eşliğinde detaylı aramalar yapıldı. Narkotik köpeğinin otobüsün klima tesisatına tepki vermesiyle araç, X ray tarama cihazına girmesi için Kocaeli’ye getirildi. Aracın klima tesisatını söken ekipler, klima tesisatının içerisinde bir iple karşılaştı. Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler halinde eroin çıkmaya başladı. Zulada toplam 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin sadece otobüs şoförü yakalanabildi. Şoför İbrahim K. (46) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirleri ikinci sevkiyatı da yapamadı

Savcılık nezdinde soruşturmaya devam eden polis ekipleri, 104 kilo 600 gram eroin sevkiyatını düzenleyen aynı şüphelilerin, yine benzer bir uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisine ulaştı. 18 Eylül 2020 yılında uyuşturucu dolu otobüsün Kocaeli’de takibe takılması sebebiyle zehir tacirleri bu kez İzmir güzergahını kullanmayı denedi. Kasım ayında hazırlık yapan şüpheliler, sevkiyat için yine bir yolcu otobüsünü tercih etti ve Hatay’a gelen otobüse uyuşturucu zulalamak için yer açtı. Iğdır’a gelen otobüse, paket paket eroin zulalandı. Iğdır’dan çıkış yapan otobüs, İzmir’e doğru hareket etti. Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir’e gelen otobüse müdahale edildi. Otobüs, detaylı araç araması için otobüs Kocaeli’ye getirildi.

87 kilo eroin daha ele geçirildi

Otobüste yapılan aramada 168 paket halinde 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Bu olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 650 avro ve 9 bin TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin Şahin D. (46), Aydoğan T. (42), Mehmet Hanifi B. (54), Muhammed Fatih B. (56), Murat K. (45), Özer B. (39) ve Şükrü B. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianameden

İddianamede; Şahin D., Özer B. ve Muhammed Fatih B.’nin uyuşturucu madde sevkiyatında şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsleri tercih ettikleri ve farklı yol ve yöntemlere başvurdukları belirtildi. Suç organizasyonu içerisinde yer alan şüphelilerin, izledikleri yol ve yöntem olarak ilk aşamada otobüsleri farklı şahıslar üzerine tescil ettirerek plaka değişikliği yaptıkları, daha sonra otobüsleri zula işleminin profesyonel şekilde yapıldığı Hatay’a götürdükleri, zula işleminin ardından otobüsleri tekrardan farklı şahıs veya paravan şirketler üzerine tescil ettirdikleri ve yeniden plaka değişikliği yaptırdıkları vurgulandı. Aynı zamanda iddianamede, şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla otobüsleri belirli bir süre hayatın olağan akışına uygun kullandıkları, yolcu taşımacılığı mesleğini icra ettikleri kaydedildi.

"Bana altın getireceğimi söyledi, uyuşturucuyu bilmiyordum"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya; Aydoğan T., Mehmet Hanifi B., Murat K., Muhammed Fatih B., Özer B., Şahin D., Şükrü B., İbrahim K. ve avukatları katıldı. 104 kilo 600 gram eroinin zulalandığı otobüsün şoförlüğünü yapan İbrahim K., savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Özer B. isimli şahıs aradı. Benimle İzmit Kuruçeşme’de buluşmak istediğini ve iş teklifinde bulunacağını söyledi. İzmit’te Özer B. ile oturup konuştuğumuzda kendisi de babasının eski otobüsçü olduğundan bahsetti, bu bende biraz güven oluşturdu. Özer B., bana otobüsle Ağrı Doğubayazıt’tan altın getireceğimi, hiçbir işe karışmayacağımı söyledi. Her sefer için 40-50 bin TL para alacağımı söyleyince ve altın işinin çok kötü bir iş olmadığını düşünerek maddi durumum da kötü olduğu için teklifini kabul etmiştim. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dedi.

"Senin gibi temiz adamlar lazım bana"

Mehmet Hanifi B. ise, "Pandemi nedeniyle iş yerini kapattım ve maddi sıkıntılar çekiyordum. Bu sırada uzun süredir tanıdığım arkadaşım Muhammed Fatih B. ile muhabbet ederken sıkıntılı bir dönemden geçtiğimi anlattım. Bu şahısta bana, ’Senin gibi temiz adamlar lazım bana’ dedi. Benim üzerime kayıtlı otobüs alacağını, bu otobüsle de İran ülkesinden ülkemize kaçak yollarla gelecek olan altın, sağlık ilaçları, telefon getireceğimi anlattı. Bana her seferde para vereceğini söyledi. Benimde pandemi nedeniyle iş yerim kapalı olduğu ve maddi sıkıntıda olduğum için bu iş teklifini kabul ettim" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

6 sanığa ceza yağdı

Savunmaların ardından mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Coşar, sanıkların "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, heyet ile görüşmesinin ardından kararı açıkladı. Sanıklardan Özer B. ve Şahin D. ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 796 bin 860 TL para cezasına, Muhammed Fatih B. 30 yıl hapis ile 637 bin 500 TL, Şükrü B. 36 yıl hapis ile 525 bin TL, Mehmet Hanifi B. 22 yıl 6 ay hapis ile 281 bin 240 TL, İbrahim K. ise 30 yıl hapis ile 450 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Aydoğan T. ile Murat K.’nin de beraatlerine karar verildi.