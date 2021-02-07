Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale merkezli 4 farklı bölgede uyuşturucu satıcılarına düzenlenen şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ekipleri, Çanakkale il merkezi, Çan ve Biga ilçeleri ile Balıkesir’in Gönen ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapanlara eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 14 farklı adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışmada Çanakkale merkez, Biga ilçesi, Çan ilçesi ve Balıkesir Gönen ilçesi olmak üzere toplam 4 bölgede başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla toplam 14 adreste 15 şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hassas burunlu uyuşturucu köpeklerinin de yer aldığı şafak operasyonunda çok sayıda sentetik uyuşturucu, esrar ve kubar maddesi ele geçirildi.