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Zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

GAZİANTEP’E UYUŞTURUCU MADDE SEVKIYATI YAPAN 2 ARAÇ POLİSLER TARAFINDAN DURDURULDU. ARAÇ İÇERİSİNDE İNCELEME YAPAN EKİPLER, NARKOTİK-DEDEKTÖR KÖPEKLER SAYESİNDE 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN VE 30 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 28.10.2020, 09:32
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Zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkıyatı yapan 2 araç polisler tarafından durduruldu. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, narkotik-dedektör köpekler sayesinde 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e uyuşturucu sevkıyatı yapan 2 aracı takibe aldı. 2 araç batı otobanından şehre giriş yapmak üzereyken durduruldu. Araç içerisinde narkotik-dedektör köpeklerle inceleme yapan ekipler, 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.

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