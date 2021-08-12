Zehir tacirlerine jandarmadan operasyon

Bursa’da yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, kenevir ektiği tespit edilen E.A. ve O.A, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Baskın yapılan çiftlikte boyları 2-3 metreyi bulan 476 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram esrar, satışa hazır olarak paketlenmiş 140 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve O.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.