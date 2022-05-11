Zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphe üzerine yaptıkları incelemede bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri durumundan şüphelendiği Ş.E. (27) isimli şahıs üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şahısta bir miktar metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde buldu. Cumhuriyet savcısına bilgi vererek olayı derinleştiren asayiş büro ekipleri şahsın arkadaşları E.G. (23) ve Ü.D. (23) isimli şahısları ve bu şahıslara uyuşturucu maddeyi satan şahıslar T.Ç. (24) ve M.D.’yi (23) yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 4.15 gram metamfetamin, 1.70 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen paralara el koyduğu kaydedilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ç. ve Ş.E.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.