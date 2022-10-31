Zehir tacirlerine ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde satmaktan tutuklu bulunan 3 sanık, toplam 28 yıl 4 ay hapis ile 56 bin 600 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandıktan sonra uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan İ.G., M.B. ve H.D. adlı sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son sözleri alınan sanıklardan İ.G.’yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL de idari para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, M.B. ve H.D. adlı sanıklara ise aynı suçtan 10’ar yıl hapis ve 20’şer bin lira da idari para cezası verilmesine hükmetti.

3 sanık da bu kararın ardından tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.