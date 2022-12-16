Zehir tacirleri yakalandı: 3 tutukluma

Kocaeli’de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti ve üretimine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticaretinin ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada, 178 adet ekstasy hap, 54,60 gram metamfetamin, 1 gr sentetik uyuşturucu 32 bin 800 TL, 431,5 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü de uyuşturucu ticareti suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.