Zehir tacirleri Bursa polisinden kaçamadı

Bursa’da bir iş yerinde yapılan aramada 251 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ihbarı alan ekiplerin operasyonunda yakalanan şüphelilerden birinin ise 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi’nde ihbar üzerine tabelasız bir iş yerinde arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 251 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi. Yapılan aramada 5 şahıs yakalandı.

Aranan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Yapılan operasyonda ekipler iş yerinde S.K., M.A., E.B., Ş.Ü., E.Ü. isimli şahısları yakaladı. Yapılan UYAP sorgulamasında E.Ü. isimli şahsın 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan toplamda 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahısların S.Ö.S. büro amirliğinde işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.