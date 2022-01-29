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Zehir taciri, satışa hazır haldeki uyuşturucularla kıskıvrak yakalandı
Edirne’de, ’Yunuslar’ olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde satışa hazır halde 26 parça 203 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Asayiş 29.01.2022, 15:40
Edirne’de, ’Yunuslar’ olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde satışa hazır halde 26 parça 203 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polisler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak hız kesmeden faaliyetlerini sürdürüyor.
Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durduğu E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan yapılan üst aramasında bir poşet içerisinde satışa hazır halde 26 parça 203 gram uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 1 adet terazi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs E.T. gözaltına alındı.