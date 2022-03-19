Zaporijya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna’nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya kentinde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yerel saatle 16.00’da başlayacak yasak, pazartesi 06.00’ya kadar devam edecek. Sık sık Rusya tarafından hedef alınan Zaporijya’ya, Mariupol’den kaçan Ukraynalılar da gelmeye devam ediyor.