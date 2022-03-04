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Zaporijya Nükleer Santrali’nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.
Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1’inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, “O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi.
Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna’nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği bildirildi.
Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Rusla
Zaporijya Nükleer Santrali’nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.
Zaporijya Nükleer Santrali’nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.
Asayiş 04.03.2022, 04:44
Zaporijya Nükleer Santrali’nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.