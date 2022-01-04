Zamanında müdahale kamyonu yanmaktan kurtardı

Bursa’da balataları sıkışan kamyon alev aldı. Zamanında müdahale, içinde on binlerce lira değerinde makine olan kamyonu yanmaktan kurtardı.

Nilüfer Ticaret Merkezindeki bir fabrikaya makine teslimatı için gelen kamyondan balataları sıkıştığı için dumanlar çıkmaya başladı. Sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye yakın olan Bursa itfaiye ekipleri, kısa sürede kamyonun bulunduğu bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yapılan zamanında müdahaleyle kamyon ve içinde bulunan makine yanmaktan kurtuldu. Kamyonun sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.