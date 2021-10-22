Zabıtayı görüp kaçan işletme sahipleri cezadan kaçamadı

Samsun’da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yabancı dilde yazılı tabelaların kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Zabıtayı görüp kaçan yabancı işletme sahipleri ise cezadan kaçamadı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda ilçede yaygınlaşan ‘yabancı yazılı tabela’ şikayetlerini sıfırlamak üzere harekete geçti. Vatandaşların ağırlıklı olarak kullandıkları Çiftlik Mahallesi, Hakkıbey Sokak ve Saadet Caddesi’nden başlayarak iş yerlerini mercek altına alan ekipler, çalışma izni ve iş yeri ruhsatı incelenirken, kanunlara uymayan ve zabıtayı görünce dükkanlarını kapatıp giden iş yeri sahipleri hakkında işlem yaptı.

“Suriyeliler de kanunlarımıza uymak zorunda”

Sorumluluk alanlarında başlattıkları çalışma dâhilinde yabancı yazıların yer aldığı tüm tabelaların kaldırılarak kanunlara uygun hale getirilmesi, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması konusunda esnafa gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Suriye uyruklu vatandaşlarımız tarafından çok sayıda iş yeri açılarak yerleşik düzene geçildiği gözlerden kaçmıyor. Bu iş yerlerinin büyük bir kısmı da yine Suriye uyruklu vatandaşlarımıza hitap ettiğinden tanıtımlarına yönelik tabela, pankart ve flamaları da yabancı harf ve kelimelerle yazılmıştır. İş yerlerinde TSE standartlarına uyan esnaflarımız gibi Suriyeliler de kanunlarımıza uymak zorunda. Söz konusu tabelalara sahip esnafımızın gerekli düzenlemeleri yapmasını, varsa çevrelerindeki esnafların da uyum sağlaması konusunda duyarlılık göstermelerinin yanı sıra ilçemizde imla hatalarının olduğu tabela, poster ve afişlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.