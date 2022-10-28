Zabıtanın tokat atıp yere serdiği yaşlı seyyar satıcı konuştu

Zabıta tarafından tokat atılarak yere serilen yaşlı seyyar satıcı Turan Yıldız, “Bana ‘sebzeleri kaldır’ dedi bende kaldırdım. Ancak buna rağmen bana vurup yere düşürdü. Hakkımı helal etmiyorum. Görevden alınmasını isterim” dedi.

Seyhan ilçesine bağlı 2 Bin Evler Mahallesinde bir zabıta 60 yaşında35 yıldır seyyar satıcılık yapan 4 çocuk babası Turan Yıldız ile tartışmış ve daha sonrada tokat atarak yere düşürmüştü. Bu görüntülerin haber olmasının ardından Seyhan Belediyesi resmi twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Zabıta tarafından darp edilen Yıldız, yaptığı açıklamada, “35 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimimi sağlarım. Yine seyyar satıcılık yapıp sebze satarken zabıta geldi. Bize ‘sebzeleri kaldırın’ dedi. Bende sebzelerimi araca koydum. Buna rağmen tartışma çıkartıp sonra bana tokat attı. Ben yerdeyken bile saldırdı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Görevden alınacakmış alınmasını isterim. Benim geçim kaynağım seyyar satıcılık kimseye zararım yok” diye konuştu.