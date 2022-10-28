Zabıtadan seyyar satıcıya tokat

Adana’da zabıtanın, seyyar olarak sebze satan bir kişiye tokat atması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda sebze satan bir vatandaş Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı. Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir zabıta tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.