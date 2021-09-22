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Zabıta ekipleri 4 dükkana cezai işlem uyguladı

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde marketlerde denetim yaptı. Ekipler 4 dükkanda fiyat etkilerinin uyuşmamazlığı ve tarihi geçmiş ürün satıldığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Asayiş 22.09.2021, 14:42
Zabıta ekipleri 4 dükkana cezai işlem uyguladı

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde marketlerde denetim yaptı. Ekipler 4 dükkanda fiyat etkilerinin uyuşmamazlığı ve tarihi geçmiş ürün satıldığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri marketlerde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler kent merkezinde 4 dükkanda tarihi geçmiş ürün satıldığı ve fiyat etiketlerinin uyuşmamasından dolayı cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca dükkan sahiplerine korona virüs tedbirlerine hassasiyet göstermeler konusunda da uyarılarda bulundu. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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