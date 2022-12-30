Zabıta 1 ton küflenmiş patates ele geçirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçakale ilçesindeki bir iş yerinde 1 ton 120 kilogram küflenmiş patates ele geçirdi. El konulan patatesler imha edilirken bozuk patates satan iş yeri sahibine ise para cezası kesildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığı, fiyat etiketi, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz hafta fırınlarda yaptığı denetimlerde eksik gramajlı ekmek ele geçirdiği Akçakale ilçesinde bu kez yüzlerce kilo bozuk patates ele geçirdi. İlçede iş yerlerinde denetim yapan ekipler torbalardaki soğan ve patatesleri kontrol etti. Patateslerin bozuk olduğunu gören zabıta ekipleri, iş yerinde bulunan 1 ton 120 kilogram patatese el koydu. Küflenmiş patatesleri satmaya çalışan iş yerine sahibini para cezasına çarptıran zabıta ekipleri, el koydukları patatesleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha etti.