Yüzyılın felaketinde enkaz altından 6 kafes kanarya çıkardılar

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin 6. gününde gönüllü ekipler tarafından Osmaniye’de enkaz altından 6 kafes içerisinde kanarya kuşları çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde de yaraları sarabilmek için Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülke çapında başlatılan seferberliğe destek amacıyla iş makineleriyle Çanakkale Gökçeada DA-KA hafriyat ekibi, Osmaniye’de yürüttükleri çalışmalar esnasında 3 katlı bir bina enkazında kafes içerisinde kanarya kuşlarının olduğunu gördü. Ekipler, enkaz altından 6 kafes kanarya kuşunu kurtararak dışarıya çıkarttı. Ayrıca kafeslerin yumurtalıkları içerisinde de yavruların olduğu da görüldü. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceği öğrenildi.