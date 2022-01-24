Yüzsüzlükte son nokta! Üst kattan çaldığı ürünü alt katta iade edip parasını aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mağazada üst kattan çaldığı ürünlerle kasaya giden şahıs, ürünleri sanki daha önce almış gibi iade talebinde bulunarak 600 TL aldı. Dolandırıcının soğukkanlı tavırları güvenlik kamerasına yansırken, mağaza sorumlusu şahsın babasına ulaşıp, parasını geri aldı.

Akıl almaz dolandırıcılık olayı Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi’ndeki mağazaya gelerek daha önce aldığı malzemeleri eşinin değiştirmek için geri getirdiğini, değiştirilmediği gibi eşine hakaret edildiğini öne süren A.G.Ç., malzemelerin parasını istedi. Kasiyerin haber vermesi üzerine gelen iş yeri sorumlusu Tugay Levent, A.G.Ç.’nin getirdiği ürünlerin kendilerine ait olup olmadığını kontrol ettikten sonra kasada yeterli nakit olmadığını belirterek, hesap numarası veya IBAN vermesini istedi. Levent, şahsın verdiği IBAN numarasına 600 TL’yi aktardı. A.G.Ç.’nin mağazadan ayrılmasının ardından durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Levent, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde şüphelinin üst kattan aldığı malzemeleri çantasına koyduğunu, aşağıya indikten sonra bir süre oyalanıp kasiyerin yanına gelerek iade talebinde bulunduğunu gören Levent, emniyete şikayette bulundu. Levent, yaptığı araştırmalar sonucunda şahsın kimliğine ve babasının telefon numarasına da ulaştı. Şahsın babasıyla telefonda görüşerek durumu anlatan Levent, parasının iade edilmemesi durumunda şikayetten vazgeçmeyeceğini, aksi taktirde oğlunu yakalatacağını söyleyince IBAN üzerinden göndermiş olduğu para hesabına geri gönderildi.

“Şeytanın bile aklına gelmez”

A.G.C.’nin yaptığının dolandırıcılık olduğunu ve şeytanın bile aklına gelmeyeceğini belirten Levent, “Kasiyer arkadaşımız bir müşterinin çantasında malzemelerle geldiğini ve iade etmek istediğini söyleyince kasaya gittim. Şahıs üzerinde pahalı kıyafetler bulunan bir kişiydi. Eşinin aldığı malzemeleri iade etmek için geldiğinde iade edemediği gibi hakarete uğradığını belirterek, malzemeleri iade etmek istediğini söyledi. Haline, tavrına baktıktan sonra arkadaşlarımızın böyle bir hakaret olayını yapmayacağını bildiğim halde ürünleri kontrol ederek iadesini gerçekleştirdim. Kasada nakit para olmadığı için IBAN numarasını vermesini, parayı IBAN’dan göndereceğimi söyledim. IBAN numarasını verdi ve ben de parayı gönderdim Şahsın ayrılmasının ardından şüphe üzerine güvenlik kameralarını izlediğimde şoka uğradım. Şahıs üst katta gözüne kestirdiği pahalı ürünleri çantasına koymuş ve aşağıya inerek iade etmiş ve ödemediği parayı geri almıştı. Hakkında şikayette bulunduktan sonra şahsın kimliğine ve babasının telefonuna ulaştım. Babası, oğlunun hasta olduğunu, bundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini belirterek, parayı hemen iade edeceklerini söyledi. Bir gün sonra da parayı hesabıma gönderdiler” dedi.

Kırtasiyeden de 550 TL lira almış

A.G.C.’nin Manavgat’ta bir kırtasiyeden aynı yöntemle 2 adet kitap ve 1 zımba alıp, çantaya koyduğu malzemeleri iade getirmiş gibi 550 TL alarak ayrıldığı, şehir merkezinde bir başka alışveriş merkezinde ise aynı taktiği uyguladığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.