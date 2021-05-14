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Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu

Antalya’da serinlemek muz serasının havuzuna giren Afgan uyruklu genç boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 14.05.2021, 12:57
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu

Antalya’da serinlemek muz serasının havuzuna giren Afgan uyruklu genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi’ndeki sera inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Anwary serinlemek için girdiği seraya ait yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Afgan gencin, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Afgan gencin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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