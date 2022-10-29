Yüzlerce izci 99 metrelik Türk bayrağını sloganlarla taşıdı

Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde düzenlenen fener alayına yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Fener alayında 99 metrelik bayrağı taşıyan yüzlerce izci "O mübarek bayrak işte bu bayrak" sloganlarıyla kenti inletti.

Türkiye’nin dört bir yanında bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kocaeli Valiliği tarafından da kutlama programları çerçevesinde fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayına yaklaşık 5 bin vatandaş ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile katılım gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bandosuna vatandaşlar şarkılar ve marşlarla eşlik etti. Cumhuriyetin 99. yılına özel hazırlanan 99 metrelik Türk bayrağı Kocaeli izcilerine emanet edildi. Bayrağı baştan sona taşıyan izciler "O mübarek bayrak işte bu bayrak" sloganlarıyla adeta İzmit’i inletti. Alaya onlarca bisikletli sporcu ve vatandaş da katılırken, alay İzmit Halkevi mevkiinden başlayıp Anıtpark’ta okunan İstiklal Marşı’nın ardından son buldu.