Yüzey temizleyici görünümünde sahte alkoller ele geçirildi

İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yüzey temizleyici görünümünde satışa hazır hale getirilen 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Karabağlar ilçesinde bulunan iş yeri, kargo şubesi ve araçta sahte etil alkol bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 2,8 ton sahte etil alkol ve 14 adet taklit etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Yüzey temizleyicisi görünümü vermişler

Öte yandan yapılan incelemelerde, satışı yasak olan ‘evsel kullanım maksatlı etil alkolün’ şüpheliler tarafından yüzey temizleyici görünümü verilerek satışa hazır hale getirildiği anlaşıldı.