Yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert’in de bulunduğu iddia edildi. Operasyonda bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Şuçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa’dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili D.T.(35), E.Y.(24), R.S.(34), Ş.T.(41), S.Y.(42), A.K.(38), Ü.K.(29), T.K.(37), B.E.(44) ve M.B.(32)’yi gözaltına alındı. Aralarında Recep Sert’in de bulunduğu 10 şüpheli şahsın ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti ‘suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.