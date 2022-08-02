Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı kişi gördü. Korkarak durumu haber ettikleri ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin Erhan T.’ye (33) ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.