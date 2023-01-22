"Yürüyüş yapacağım" diyerek kayıplara karışmıştı, didik didik aranıyor

İstanbul’dan Sakarya’nın Karasu ilçesine tatile gelen ve "Yürüyüş yapacağım" diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz’ı arama çalışmaları 5’inci günde de sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalışan ve Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak’ta Karasu’ya geldi. 17 Ocak’ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi’nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine Yılmaz’ın bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldı. Yılmaz’ı arama çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma timi ve Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na bağlı ekiplere 5’inci gününde Ereğli ve Düzce’den de destek geldi. Ereğli ve Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı tekneler su üstünde arama yaparak, ekiplere eşlik etti. Ekipler 5’inci günde de herhangi bir bulguya rastlamadı.

"Sır oldu gitti"

5 gündür kayıp olan Özkan Yılmaz’ın dayısı Yaşar Celep, "17 Ocak tarihinde sabah 08.30 sıralarında komşusuyla beraber kahvaltı yapmış. Yürüyüşe çıkacağını söylemiş. Üzerinde mont, yeşil kazak, eşofman ve spor ayakkabılarıyla yürüyüşe çıkmış. Üzerinde iki telefon var, ikisi de kapalı. O tarihten itibaren kendisine ulaşamıyoruz. İnsanlık namına görenler, duyanlar haber verirlerse çok minnettar oluruz. Çok zor durumdayız, aile perişan halde. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir delikanlı kucağında şehit oldu. Ondan dolayı psikolojisi olumsuz etkilendi ama düzeldi. Herhangi bir borcu, sıkıntısı yoktu. Evi, işi olan biriydi. Sır oldu gitti" dedi.