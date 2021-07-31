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Yürüyüş için evden çıkan Emine öğretmen ormanda kayboldu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için evden çıkan öğretmen Emine Gökkız ormanlık alanda kayboldu.

Asayiş 31.07.2021, 10:48
Yürüyüş için evden çıkan Emine öğretmen ormanda kayboldu
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için evden çıkan öğretmen Emine Gökkız ormanlık alanda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz günü Andırın ilçesi merkez Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinden yürüyüş yapmak üzere ormanlık alan olan Boğasak mevkiine giden Emine Gökkız’dan bir daha haber alınamadı.

Ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen Emine öğretmen için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis ekipleri Emine Gökkız’ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Dünden bu yana ormanlık alanda aranan Emine öğretmenin şu ana kadar izine rastlanmadı
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