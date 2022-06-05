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Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Asayiş 05.06.2022, 09:06
Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun

Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Taksim metrosunda çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Bu sırada merdivenleri kullanan 2 kişi, düşüp yaralanma ihtimalleri olan çocuklara tepki gösterdi. Çocuklar ise umursamayarak kendilerince eğlenmeye devam etti. Çocukların tehlikeli oyunu saniye saniye kameraya yansıdı.

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