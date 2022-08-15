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Yürürken dengesini kaybetti, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürürken dengesini kaybederek düşen vatandaş, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

Asayiş 15.08.2022, 14:18
Yürürken dengesini kaybetti, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürürken dengesini kaybederek düşen vatandaş, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

Olay, Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaş, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada şahıs, başını kaldırıma çarparak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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