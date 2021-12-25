Sultangazi’de yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı. Bisikletine kavuşan genç adam ise büyük sevinç yaşadı.

Sultangazi 50’nci Yıl Mahallesinde önceki gün yaşanan olayda 28 yaşındaki Uğur Karakış, elektrikli bisikletini binanın girişine bırakarak evine girmiş, Karakış’ın kardeşi market alışverişi için evden çıktığında bisikletin yerinde olmadığını görmüştü. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını M.K isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, Sultangazi’nin Sultançiftliği Mahallesinde çalmış olduğu elektrikli bisiklet ile yakalanarak gözaltına alındı. M.K , işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan bulunan bisiklet, Uğur Karakış’a teslim edildi.

Bisikletinin polislerden alan Karakış, büyük sevinç yaşadı.