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''Yurtsuzlar'' nöbetinde onlarca öğrenci gözaltında

İstanbul Kadıköy ve İzmir'de fahiş yurt ücreti ve kiraları protesto eden öğrencilerin Moda Parkı'ndaki nöbet eylemine polis müdahele etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Asayiş 28.09.2021, 10:01
''Yurtsuzlar'' nöbetinde onlarca öğrenci gözaltında

Devlet yurtlarında yer bulunamaması, özel yurt ve ev kiralarının fahiş oranlarda artmasını protesto eden üniversitelilerin 'barınamıyoruz' eylemleri devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'deki Moda Parkı'nda sabahlayan gençlerin 8. gününe giren 'Yurtsuzlar' nöbetine polis müdahale etti.

Gençler sosyal medya hesaplarından, yaklaşık 50 darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

İZMİR'DE YAKLAŞIK 30 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de de polis öğrencilerin 'barınamıyoruz' nöbetine müdahale etti. Polis, yaklaşık 30 öğrenciyi gözaltına aldı.

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilerle polis amiri arasında da 'hukuk' tartışması yaşandı. Gençler, 'burada oturmanız yasak' diyen amirden nöbetin engellenmesi ve gözaltıların hukuki gerekçesini açıklamasını istedi. Amir ise "Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, 5 dakikanız var" dedi.

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