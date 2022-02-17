Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ bağlantılı 3 kişi yakalandı

Tekirdağ’da, İstanbul istikametinden gelerek yurtdışına kaçmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si adli kontrol ile serbest kalırken, 1 kişi ise tutuklandı.

İstanbul istikametinden gelerek Malkara istikametine seyir halinde olan şüpheli bir araç Süleymanpaşa’da takibe alındı. Polis ekiplerince usulüne uygun durdurulan şüpheli aracın içerisinde bulunan şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan halen devam eden yargılama dosyalarının bulunduğu, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçma girişiminde olabilecekleri değerlendirilen S.Ö., M.Ç. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden S.Ö. ve M.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.