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Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle yola fırlayan kız çocuğunu hafif ticari aracın çarptığı yer alıyor.

Asayiş 14.06.2022, 10:51
Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle yola fırlayan kız çocuğunu hafif ticari aracın çarptığı yer alıyor.

Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, aşırı sürat ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülerde Tokat, Hatay, Muğla, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Samsun ve Malatya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

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