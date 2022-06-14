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Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Asayiş 14.06.2022, 11:18
Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, aşırı sürat ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülerde Malatya, Niğde, Ordu, Sakarya, Tokat, Samsun ve Samsun’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

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