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Yurt genelindeki ‘Hız Denetimleri’nde 7 bin 740 araç ile sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) ülke genelinde 17-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Hız Denetimleri’nde kural ihlali yapan 7 bin 440 araç/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Asayiş 19.04.2021, 17:54
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Yurt genelindeki ‘Hız Denetimleri’nde 7 bin 740 araç ile sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) ülke genelinde 17-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Hız Denetimleri’nde kural ihlali yapan 7 bin 440 araç/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin EGM tarafından yapılan açıklamada, “Ülke genelinde 17-18 Nisan 2021 tarihleri arasında eş zamanlı “Hız Denetimleri” gerçekleştirildi. 7 bin 740 araç/sürücüye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.
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