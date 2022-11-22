Yurt genelindeki denetimlerde 557 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetim uygulamasında 557 aranan şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 11 bin 550 karma ekip ile 37 bin 685 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak adına Denetim Uygulaması yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimde, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak üzere park-bahçeler ve oyun salonları denetlendi.

579 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Uygulamada 34 bin 604 okul servis aracı denetlenerek Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak, araç muayenesi Yaptırmamak emniyet kemeri takmamak ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam bin 579 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 195 okul servis aracı trafikten menedilirken 9 sürücünün belgesi geri alındı. 22 bin 658 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 27 bin 288 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi.

Denetimde 557 aranan şahıs yakalandı ve 28 bin 138 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Denetim sonucunda FETO/PDY, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, tehdit, hakaret, yoklama kaçağı - bakaya ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 557 aranan şahıs yakalanırken olup 9 kayıp çocuk bulundu. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet mermi ile 1 adet kesici/delici alet elde edilirken,754 paket kaçak sigara, 28 bin 138 adet doldurulmuş makaron, 30,6 kilogram kıyılmış tütün ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi.