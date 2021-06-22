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Yurt genelindeki 2 günlük hız denetimlerinde 15 bin 602 araç ve sürücüye idari işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19-20 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı hız denetimlerinde 15 bin 602 araç ve sürücüsüne hız ihlali nedeniyle idari işlem uygulandığını açıkladı.

Asayiş 22.06.2021, 15:46
Yurt genelindeki 2 günlük hız denetimlerinde 15 bin 602 araç ve sürücüye idari işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19-20 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı hız denetimlerinde 15 bin 602 araç ve sürücüsüne hız ihlali nedeniyle idari işlem uygulandığını açıkladı.

EGM, kural ihlallerinin önlenmesi ve trafikte meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesi için ülke genelinde iki gün süren eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi. 19-20 Haziran tarihleri arasında uygulanan denetimlerde 15 bin 602 araç ve sürücüsüne hız ihlali yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandığı belirtildi.
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