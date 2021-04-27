banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Yurt genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlemek amacıyla 23-25 Nisan tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Asayiş 27.04.2021, 13:13
4
Yurt genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlemek amacıyla 23-25 Nisan tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 23 - 25 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde eş zamanlı olarak motosiklet ile motorlu bisiklet kullanımı denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde; 25 bin 625 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. 582 sürücünün belgesiz olarak motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı tespit edilirken, 247 motosikletlinin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı belirlendi. Bin 165 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edilirken, 146 motosiklet/motorlu bisikletin de tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı anlaşıldı. 512 motosiklet ile motorlu bisiklet trafikten men edildi ve 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplamda 3 bin 841 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?