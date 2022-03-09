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Yurt genelinde karla mücadele devam ediyor
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yurt genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Asayiş 09.03.2022, 19:42
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yurt genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yurt genelinde ulaşımda aksaklıklar olmaması için önlem alan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. KGM’ye bağlı ekipler 7 gün 24 saat karla ve buzla mücadele etmeye devam ederken, kar küreme araçları karla kaplanan yolları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.