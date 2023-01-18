Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi, jandarma ekiplerince yakaladı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.’nin Kofçaz ilçesine bağlı Karaabalar köyünde olduğunu tespit eden ekipler, A.G.’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanan A.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.