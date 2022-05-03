Yurt dışına kaçırılmak üzereyken krem kutusunda ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı

Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi’ndeki eşssiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

Polisin uun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, çzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor.

Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mühürün Çorum Müzesi’ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.

Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi’ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, “Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu eserimiz de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sarısanda teşhire çıkararak ziyareçilerimizin beğesine sunduk” dedi.