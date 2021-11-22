Yurt dışı menşeili sim kart satışına operasyon

Yurt dışı menşeili sim kart satışı yaptığı yaptığı tespit edilen D.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda yurt dışı menşeili sim kartları satıldığını tespit etti. Yabancı menşeili sim kartlarının genellikle, terör örgütleri ve suç örgütlerinin deşifre olmalarını önlemek amacı ile Whatsapp, Telegram gibi sosyal medya uygulamalarında ve yasal olmayan bahis sitelerinde kullanıldıkları belirtildi.

Yenimahalle İlçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 398 adet yabancı menşeili GSM hattı ele geçirilirken, telefon hatlarını sattığı tespit edilen D.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.