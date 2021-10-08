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Yurt dışı hayalleri sazlıkların arasında son buldu

Yurtdışına kaçmak isterken yakalanan ve aralarında organizatörün de bulunduğu 29 yabancı uyruklu, Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve PCR testine tabi tutuldu. Gözaltına alınan organizatör göçmenleri Manavgat’a getirmek için toplam bin 500 TL aldığını söyledi.

Asayiş 08.10.2021, 15:07
Yurt dışı hayalleri sazlıkların arasında son buldu

Yurtdışına kaçmak isterken yakalanan ve aralarında organizatörün de bulunduğu 29 yabancı uyruklu, Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve PCR testine tabi tutuldu. Gözaltına alınan organizatör göçmenleri Manavgat’a getirmek için toplam bin 500 TL aldığını söyledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Mücadele Şube Müdürlüğü, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT Tim Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda Çenger Mahallesi deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanırken yakalanan 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E.H. isimli şüpheli Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yakalanan şahıslar ayrıca PCR testine tabi tutuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Bin 500 TL’ye anlaşmışlar

Öte yandan, adliyeye sevk edilen organizatör A. E. H. isimli şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, kendisinin Antalya’da ikamet ettiğini ve göçmenlerin Çenger Mahallesi’ne gitmek istediklerini ve karşılığında da bin 500 TL aldığını söylediği öğrenildi.

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