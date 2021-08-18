banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

Yurt binasının çatısındaki yangına helikopterli müdahale

Antalya’nın Kumluca ilçesinde fen lisesinin yanındaki 4 katlı yurdun çatısında çıkan yangın helikopter desteği ile söndürüldü.

Asayiş 18.08.2021, 13:53
Yurt binasının çatısındaki yangına helikopterli müdahale

Antalya’nın Kumluca ilçesinde fen lisesinin yanındaki 4 katlı yurdun çatısında çıkan yangın helikopter desteği ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanındaki 4 katlı yurdun çatısında çıktı. Tamirat yapıldığı öğrenilen çatıdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman işletme müdürlüğü arozözleri yerden müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık