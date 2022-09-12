Son Dakika
Yürekleri ağza getiren çatı tamiri
Eskişehir’de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan çatı tamiri yürekleri ağza getirdi.
Asayiş 12.09.2022, 15:03
Eskişehir’de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan çatı tamiri yürekleri ağza getirdi.
Porsuk Bulvarında bulunan bir binanın çatısına kiremit döşemek için çıkan üç kişinin, hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişilerden biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. Öte yandan, havanın rüzgarlı olması tehlikenin boyutunu arttırdı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
23
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü