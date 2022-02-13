Yüreği yanık anne Nilifırka: “Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler”

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 895’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 895’inci gününde de sürüyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden okurken dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelip nöbete devam eden İmmihan Nilifırka, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Nilifırka, “Biz evlat mücadelesini veriyoruz, evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kanlı ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler. Evlatlarımızı nasıl çalıp götürdülerse öylede getirsinler. Burada bütün aileler evlatlarını bekliyor, bizim evlatlarımızı yollasınlar. Mehmet’im dön gel ceza yok seni korkutuyorlar devletimiz güçlüdür arkamızda duruyor, kaçın gelin adalete teslim olun” dedi.