Yüreği yanık anne Arslan: “Allah HDP’yi kahr-u perişan etsin, benim kızımı benden kopardı”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 784’üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 784’üncü gününde de devam ediyor. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, HDP’ye kan kusarak, kızını istediğini söyledi. Anne Arslan, “7 yıldır evladımı benden kopardı HDP. Ben evladımı HDP’den istiyorum, almadan buradan kalkmayacağım. Sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim, ben Aysun’umu istiyorum. Kızım beni görüyor veya duyuyorsan gel annem, artık yeter bu hasret bitsin yavrum. Dön güvenlik güçlerimize teslim ol. Allah HDP’yi kahr-u perişan etsin, benim kızımı benden kopardı” dedi.