Yüreği yanık 2 aile daha HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 583’üncü gününde de sürerken eyleme 2 yeni aile daha katıldı. 2018 yılında Diyarbakır’dan Mersin’e gezmeye gideceğini söyleyen ve 25 yaşında iken kaybolan Ensari Karaşan’ın (28) ablası Hayriye Akyüz, kardeşine kavuşmak için HDP il binası önünde eyleme başladığını kaydetti. Kardeşinin Dicle Üniversitesi okul öncesi b ölümü öğrencisi olduğunu aktaran Akyüz, "Kardeşim için eyleme katıldım, Dicle Üniversitesinde okuyordu, 2018’de HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderilmiş. Kendisiyle hiçbir irtibat kuramadık, kendisi de ulaşamadı. Televizyondan gördük, buraya ilk gelişim değil daha önce destek amaçlı gelip gidiyordum. Ensari ne olursun Allah rızası için, önce Allah sonra kendin için anneni düşün dön. Hepimiz bir tarafa annem için sen bir tarafaydın, annem çok hasta, haliyle getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı gerçekten düşman kapısına derlerdi, gerçekmiş. Beni görüyor ve duyuyorsan ayağının altına toprak olayım, kulun kölen olayım, giydiğin ayakkabıdan su içeyim şuan niyetliyim ne olursun sesime ses ver. Allah’ın affetmeyeceği günahlara girme, sen çocukları çok severdin, kimsenin çocuklarını yetim bırakma" dedi.

Batman’da 2017 yılında 27 yaşında iken ortadan kaybolan İdris Yakut’un annesi Suphiye Yakut, evladı için Batman’dan Diyarbakır’a gelerek eyleme katıldı. Anne Yakut, "Benim oğlum İzmir’e çalışmaya gitti, gelip 10 gün kaldı sonra kayboldu. Gittiğinden beri ondan hiç haber alamadım, gidip baktım örgüte katılmış, Allah onları kahretsin, ben oğlumu istiyorum. Benim hiç kimsem yok, tekim onu çok özledim. Evine gelsin, o gelmeden ben buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Akyüz ve Yakut, yakınlarının fotoğraflarını alarak çadıra geçip eyleme başladı. Akyüz ve Yakut ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 214’e yükseldi.