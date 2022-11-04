Yunus timlerinin gösterisi nefes kesti

Edirne’de göreve yeni başlayan ve Motosikletli Yunus Timinde görev alacak eğitimini tamamlayan 12 personel, Sarayiçi’nde yaptığı gösterilerle nefes kesti.

Yaptıkları gösteriyle göreve başlayan yunus timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek havaya kalktı. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Dün Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş’in katılımıyla Sarayiçi’nde gösteri sürüşü yapılmış ve tören düzenlenmişti. Bugün ise yine Sarayiçi’nde gösteri amacıyla motosikletleriyle hazır bulunan ekipler, yaptıkları sürüşle tam not aldı.

Etkinlikte bulunan motosikletli jandarma timleri de gösteri sürüşü yaptı.

Sarayiçi’ndeki gösterileriyle adeta nefes kesen ekipler, büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe Yunus Polis kıyafeti ile gelen Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, ekiplerin gösterilerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kadroda çalışan polis memurlarından seçtikleri 8 erkek 4 kadın olmak üzere 12 polis memurunun çeşitli sınavlardan ve testlerden geçerek bu kursa katıldıklarını belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, fiziksel ve psikolojik testlerden geçerek 5 haftalık kursa katılan ve başarıyla tamamlayan personelin başarılı birer yunus polisi olduğunu atardı.

Edirne’de 22 tane yunus polis olduğunu belirten Müdür Alçalar, bunlardan 6 tanesinin Keşan ilçesinde görev yapacağını ifade etti.

“Yunus polislerimiz, halkın gözünde de çok iyi bir yerdeler”

Polisin suç işlenmeden önce önleme ve suç işlendikten sonra suçluları yakalama görevi olduğunu hatırlatan Müdür Alçalar, “Bu iki anlamda da yunus polislerimiz çok iyi görev yapıyorlar. Halkın gözünde de çok iyi bir yerdeler. Hepsi canla başla çalışıyor. Bu iki görevi de çok iyi yapacaklarına eminim. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımıza ve daha önceki arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Hayırlısı olsun” dedi.

Göreve yeni başlayan yunus polislerin de daha önceki yunus polisler kadar başarılı olacağına inandıklarını vurgulayan Müdür Alçalar, ekiplere motosikletlerini dikkatli kullanma çağrısı yaparak görevlerinde başarılar diledi.