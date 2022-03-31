Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı...Yüklü uyuşturucu ile yakalandı

Bursa’da Yunus timlerinin dur ihtarına uymayan şüpheli 20 kilometre boyunca kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Lüks otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çok sayıda suçtan kaydı olduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize Yunus timleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama yaptığı esnada 16 RAM 91 plakalı lüks otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yunus timleri ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan Ünal Y. (32) kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüpheli Ünal Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli Ünal Y.’nin farklı suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.